Comment expliquer la nette baisse du taux de chômage annoncée par l'Insee ?

L'Insee annonce une baisse très nette du taux de chômage au troisième trimestre : 7,6%. C'était 8% au trimestre précédent. Une bonne nouvelle qui vient confirmer les bons chiffres de la croissance. En effet, l'activité repart et les emplois qui vont avec.

L'Institut de la statistique souligne que ce rebond de l'emploi concerne tout le monde, toutes les classes d'âge et en particulier les plus jeunes. Le taux d'emploi a bondi chez les 15/24 ans.

Ce taux de chômage à 7,6% n'était par ailleurs plus arrivé depuis 2008. Un chiffre d'autant plus remarquable que la crise sanitaire est passée par là. Mais cette dernière n'empêchera pas la création de 222 000 emplois net entre fin 2019 et fin 2021, d'après l'Insee.



L'objectif du gouvernement pour la fin du quinquennat : 7%. C'était en effet l'objectif affiché par Emmanuel Macron en 2017. Pourtant, il y a un an, en pleine crise, ce chiffre paraissait mort et enterré. Aujourd'hui, l'Insee prévoit un taux stable autour de 7,6% jusqu'à la fin de l'année 2021.

Il faut toutefois rester prudent sur l'avenir, mais cela signifie quand même qu'a minima, une stabilité, voire une diminution du taux de chômage, est bel et bien possible d'ici au printemps 2022.