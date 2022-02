Présidentielle 2022 : les propositions économiques de Marine Le Pen et Éric Zemmour

L'extrême droite a deux candidats principaux pour la présidentielle : Marine Le Pen et Éric Zemmour. Cette famille politique pèse au total plus que la droite et plus que la gauche. Le programme d’Éric Zemmour est publié formellement, celui de Marine Le Pen, non. La candidate du Rassemblement national distille ces propositions au fil des meetings et des rencontres.

Leurs programmes sont très ressemblants. Et derrière ceux-là, il y a une idée centrale : reprendre le contrôle. "Take back control", comme disait les Brexiteurs au Royaume-Uni ou les partisans de Donald Trump en 2016. Il s’agit de faire face aux contraintes de la mondialisation, de l’Union européenne, de la communauté internationale, et de restaurer la décision économique en matière nationale.

L'élément le plus discriminant par rapport aux candidats de cette présidentielle, c’est la place réservée aux étrangers. Il s’agit d’expulser les étrangers délinquants et limiter drastiquement l’immigration en visant spécifiquement le regroupement familial et les étudiants étrangers.

Éric Zemmour et Marine Le Pen souhaitent remettre en cause les accords européens de Schengen qui permettent la libre circulation des personnes et des marchandises. Ce qui n’est pas très réaliste.

Zemmour est plus libéral que Le Pen

Éric Zemmour et Marine Le Pen ont un point d’accord, qui ne les distingue d’ailleurs pas vraiment des autres : l'augmentation du pouvoir d’achat. L'un et l’autre souhaitent rendre l'équivalent d'un 13ème mois, des heures supplémentaires, mais aussi une baisse de taxe sur les carburants, la défiscalisation de la prime de participation.

Pour le reste, c’est différent. Zemmour est plus libéral avec une baisse massive des impôts de production. Là où Le Pen veut concentrer l’allégement sur les TPE/PME. Retraite à 64 ans pour Zemmour, plus confus chez Le Pen, qui ne parle plus de 60 ans sauf pour ceux qui auraient commencé à travailler tôt.



>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.