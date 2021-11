Économie : vers une augmentation des salaires en 2022

C'est une nouvelle plutôt attrayante pour tous les salariés. Selon nos confrères de Capital, les salaires devraient connaître une augmentation de plus de 2% en moyenne en 2022. À la suite d'une étude sur les rémunérations du cabinet de conseil People Base CBM dont les résultats ont été dévoilés le 9 novembre, les entreprises vont privilégier les augmentations individuelles.

Après avoir effectué cette enquête auprès de 569 entreprises qui emploient plus de 530.000 personnes, la cabinet de conseil anticipe une hausse moyenne des salaires de 2,36%. Pour rappel, l'an passé, la hausse prévue était de 1,4% seulement, soit le taux le plus bas observé en 10 ans par LHH, cabinet de conseil en ressources humaines.

L'année prochaine, les salariés devraient donc être récompensés comme l'explique Cyril Brégou, associé au cabinet People Base CBM, via un communiqué : "Les différentes tensions (difficultés de recrutement, pression des organisations syndicales, départ des collaborateurs, …), observées par les DRH depuis août 2021, conduisent les directions à mettre en œuvre rapidement une politique de ‘rattrapage’ et en tout état de cause plus ambitieuse pour les mois à venir."

Des augmentations individuelles privilégiées

Presque l'intégralité des sociétés interrogées, 99,8% vont proposer des augmentations individuelles. La taux moyen prévu pour 2022 sera alors de 2,29% contre 1,77% en 2021 ou 2,1% en 2021 et 2019.

"Depuis 2008, chez People Base CBM, nous constatons sur le terrain et au travers de nos enquêtes, une tendance forte à l’individualisation des pratiques salariales et aux augmentations annuelles de salaires. Les entreprises sont en effet à la recherche de flexibilisation et de contrôle de la masse salariale et souhaitent éviter toute dérive ‘non productive’ de celle-ci.", confiait alors Cyril Brégou.