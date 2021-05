Marine Le Pen veut former "un gouvernement d'union nationale et de paix civile"

publié le 04/05/2021 à 08:40

Marine Le Pen en appelle à tous les électeurs pour accéder à l'Élysée. Invitée de RTL ce mardi 4 mai, la présidente du Rassemblement national a affirmé son ambition de rassemblement le plus grand nombre pour l'élection présidentielle de 2022.

"C'est aux Français de décider si nous pouvons accéder à l'Élysée. Pour l'instant, l'opinion publique a l'air de dire dans les sondages que nous pouvons. Et je me dis que nous allons accéder à l'Élysée", a-t-elle assuré, affirmant sa volonté de "faire un gouvernement d'union nationale et de paix civile pour sortir du désordre dans lequel Emmanuel Macron nous a jeté".

"Tous ceux qui se retrouvent autour de la grande idée de Nation, et des protections qui sont celles de la Nation, les frontières, l'identité, le retour de la prospérité par un modèle économique qui respecte notre environnement et qui soit en même temps fondé sur le local, tous ceux-là peuvent et doivent nous rejoindre", a-t-elle expliqué. "C'est sur la base de ce projet cohérent que nous gagnerons les élections et que nous changerons le cours de la destinée triste qui est celle de notre pays".