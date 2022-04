Présidentielle 2022 : ces bulletins insolites repérés dans les urnes

Les Français étaient appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. Si Emmanuel Macron a été réélu pour un nouveau mandat, le président de la République n'a obtenu aucune voix dans deux communes : en Haute-Corse, à Alzi, et dans la commune d'Ornes dans la Meuse.

En Haute-Corse, 34 électeurs étaient attendus pour voter à Alzi et aucun n'a tranché entre les deux candidats en lice. Sur les 34 inscrits, 33 se sont abstenus et un électeur a glissé un vote nul dans l'urne, d'après l'Obs. Dans la commune d'Ornes, sept électeurs se sont exprimés, et ils ont tous voté pour Marine Le Pen.

Au contraire, dans trois communes de France, à Caubous et à Baren dans le département de la Haute-Garonne ainsi qu'à Le Clat dans l'Aude, 100% des électeurs ont voté pour Emmanuel Macron. Aucune voix n'a été octroyée à la candidate du Rassemblement national. Dans le département de la Haute-Garonne à Caubous, 6 personnes étaient inscrites sur la liste. Trois ont voté Macron, trois ont voté blanc. Sur les douze personnes inscrites sur la liste électorale de Baren, huit sont allées voter pour le second tour. Et aucune pour Marine Le Pen. À Le Clat, 26 électeurs ont voté, dont 25 pour Emmanuel Macron et un vote blanc.

Enfin, les deux candidats n'ont pas pu être départagés dans 66 communes de la région Occitanie. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont également arrivés à égalité dans une commune des Pyrénées-Orientales, tel que le souligne L'Indépendant. Même résultat dans l'Aude, où les candidats sont arrivés avec le même nombre de voix dans 14 communes.

Zidane, Yoda, Farmer, Poutine... Ces bulletins de vote insolites

Lors du second tour de l'élection, plus de 3 millions de votes blancs et nuls ont été comptabilisés. Parmi eux, des bulletins plutôt originaux. Un bulletin au nom de Mylène Farmer a été retrouvé dans un bureau de vote de la ville de Verneuil-sur-Seine (Yvelines). Un autre électeur a cité Yoda, écrivant sur le bulletin : "Toujours par deux ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti", comme l'a rapporté BFMTV. À Paris, dans le XVe arrondissement, un bulletin pour le chef d'État russe Vladimir Poutine a été dépouillé. À Tassin-la-Demi-Lune dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un électeur a voté pour le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, a relevé Le Progrès.

Des votants de la commune des Ulis (Essonne) ont préféré glisser un bulletin dans l'urne pour les footballeurs Kylian MBappé et Zinédine Zidane, tel que l'a relevé Konbini. À Bron près de Lyon, un électeur a voté pour Karim Benzema, comme l'a indiqué Le Progrès.

D'autres électeurs ont donné leur voix à Dewey, le personnage de fiction de la série Malcom, pour Ralph Wiggum, le personnage des Simpson, ou encore pour Jeff Tuche où deux bulletins ont été repérés à Hénin-Baumont, d'après Le Monde. La photo de Louis de Funès a aussi remplacé un bulletin de vote dans le Rhône.

Anticipation des législatives, retour dans le passé pour d'autres

Sur Twitter, un assesseur a remarqué que "plusieurs électeurs ont souhaité anticiper les législatives" en votant pour Jean-Luc Mélenchon, l'ex-candidat insoumis qui s'était placé en troisième place du scrutin lors du 1er tour le 10 avril dernier. Sur le bulletin, il était inscrit "Jean-Luc Mélenchon Premier ministre", faisant référence à l'appel que le leader LFI avait lancé aux Français leur demandant de l'élire chef du gouvernement en votant pour ses députés de la France insoumise lors des élections législatives.



Un autre bulletin nul a été retrouvé, avec un centime collé "pour Valérie Pécresse, la pôvre", répondant à l'appel aux dons que la candidate des Républicains avait lancé "pour boucler le financement de sa campagne". Elle assurait par ailleurs s'être endettée personnellement à hauteur de cinq millions d'euros.

Un électeur a souhaité faire passer un message à Emmanuel Macron, écrivant sur le bulletin : "Tu es le robin des bourges, tu voles les pauvres pour donner aux riches". Un autre a écrit sur son bulletin de vote : "Je vote pour ma machine à laver, c'est la seule qui respecte le programme".

Certains inscrits ont préféré retourner dans le passé en glissant un bulletin de vote pour les anciens président de la République Charles de Gaulle et François Mitterrand.