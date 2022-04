Présidentielle 2022 : Mélenchon meilleur troisième homme de l'histoire de la Ve République ?

Moins de 2%, c'est ce qui manquait à Jean-Luc Mélenchon ce dimanche pour être au second tour de l'élection présidentielle. Rarement dans l'histoire de la Ve République, un candidat était passé si près du second tour mais surtout, l'Insoumis signe son meilleur score. L'aventure de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle a commencé en 2012 et à l'époque il n'avait récolté que 11% des voix. Il a donc doublé son score en 10 ans.

Jean-Luc Mélenchon est aussi ce qu'on pourrait qualifier de meilleur troisième homme de l'histoire de la Ve République. Jamais depuis l'élection de Charles de Gaulle en 1959, un candidat arrivé 3e à la présidentielle n'avait récolté autant de voix. François Fillon avait déjà mis la barre haute en 2017 avec tout juste 20%, derrière Emmanuel Macron (24%) et Marine Le Pen (21,3%).

Pour retrouver un tel score dans la Ve République, il faut remonter à 1969 et les 21,3% de Jacques Duclos du Parti communiste, arrivé 3e derrière Georges Pompidou et Alain Poher. En général, les candidats arrivés 3e se situent entre 16 et 18%, comme c'était le cas pour Jacques Chirac en 1981 (18%), Édouard Balladur en 1995 (18,6%) ou encore François Bayrou en 2007 (18,6%).

Cela témoigne aussi du gros décalage qui s'est installé cette année avec la notion de "vote utile", entre les trois gros candidats (Macron, Le Pen et Mélenchon) représentant trois grands courants politiques, avec chacun des espoirs de l'emporter. Pour preuve le 4e Éric Zemmour pointe à 7%, un score particulièrement bas. Rarement dans l'histoire de la Ve République le 4e du scrutin du premier tour est descendu sous les 10%.