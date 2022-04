Réélu avec 58,55% des voix ce dimanche 24 avril, Emmanuel Macron reste le visage de la France à l'étranger. Défendant une Europe forte et indépendante, le président sortant a souvent pris une place majeure lors des débats internationaux. Son actualité et son programme sont donc largement suivis à l'étranger.

En Europe, de nombreux journaux relaient les résultats de l'élection présidentielle en rappelant l'importance du poids des autres candidats. Sur le sol italien, le journal le plus lu, le Corriere della Sera titre : "La France, jamais aussi divisée, choisit l'Europe". Sur le site web du journal, porte-parole de la bourgeoisie industrielle du Nord, on peut lire dès les premières lignes : "Abstention record : 28,01 %, le plus haut niveau depuis 1969".

En Angleterre, le journal The Guardian assure ce lundi 25 avril en une que "Macron prône l'unité après avoir repoussé la menace Le Pen". La référence journalistique du centre-gauche britannique précise dès les premières lignes que "les leaders européens saluent le premier président français depuis 20 ans à obtenir un deuxième mandat". Cette une est illustrée par une photo d'Emmanuel Macron et son épouse sur le champ de Mars.

De son côté, le journal hongrois Magyar Hírlap logo titre simplement : "Macron l'emporte au second tour". Plus loin, dans le corps du texte, l'article explique qu' "Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire de la France un pays leader en matière de sensibilisation à l'environnement". Plus loin, l'article rappelle aussi que Emmanuel Macron a assuré ne plus être "le candidat d'un camp" mais "le président de toutes et tous".

Le quotidien le plus lu en Espagne, El País, titre en une "Macron bat Le Pen dans une France fracturée". Le journal de gauche illustre la première page de ce lundi 25 avril d'une photo d'Emmanuel et Brigitte Macron célébrant la victoire sur le champ de Mars.

Le journal Allemand nommé Bild résume finalement l'analyse avec son titre : "Macron gagne mais n'a pas grand-chose à fêter". Dès les premières lignes de l'article du journal populaire, on peut lire "beaucoup en Europe respirent". Plus loin, le contenu de l'article indique que le "coude à coude" tant " craint" n'a pas eu lieu. "L'avance était plus nette que ce que l'on craignait" indique l'article.