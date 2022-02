Présidentielle 2022 : ce qu'il faut retenir du passage des candidats devant le Medef

Les candidats face aux patrons. Six prétendants à l'Élysée ont été entendus ce lundi 21 février à Paris par 200 entrepreneurs rassemblés par le Medef. Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont succédés à tour de rôle. Des thèmes forts y ont été abordés, à commencer par les salaires et le pouvoir d'achat.

On a eu le droit aux recettes classiques : pour augmenter le pouvoir d'achat soit vous baissez les charges, ce sont les propositions des candidats de droite, soit vous augmentez le montant du SMIC, les propositions des candidats de gauche. Valérie Pécresse propose 10% d'augmentation sur les salaires et une suppression des impôts sur les heures supplémentaires. Marine Le Pen veut exonérer de cotisations les patrons qui augmentent les salaires de leurs employés d'au moins 10%.

De l'autre côté du panel des propositions, chacun son augmentation. Un SMIC à 1.500 euros pour le candidat communiste Fabien Roussel. Plus 10% pour Yannick Jadot et jusqu'à 15% de hausse du SMIC pour la socialiste Anne Hidalgo.

La fiscalité des entreprises

Face au Medef, il a également été question de fiscalité des entreprises, le thème qui intéressait sûrement le plus les chefs d'entreprise présents. À retenir : des suppressions d'impôts. Moins 10 milliards d'impôts de production chez Valérie Pécresse, moins 30 milliards chez Éric Zemmour, avec des aides sur la facture d'électricité pour Fabien Roussel. Enfin, des taxes variables selon la taille de l'entreprise pour le candidat EELV.

Personne n'est passé à côté d'un "J'aime l'entreprise". Marine Le Pen a même déclaré que "L'entreprise = socle de la puissance française". Éric Zemmour dit même "admirer les entrepreneurs", Yannick Jadot les "inclut" dans sa transition écologique. De son côté, Fabien Roussel l'a dit clairement, il veut le bonheur des salariés et des chefs d'entreprise.

Comment financer ces mesures ?

Sur la question du financement de ces mesures, Valérie Pécresse est la seule à rentrer véritablement dans les détails. Pour elle, il faut supprimer 200.000 postes de fonctionnaires, ce qui permettrait d'économiser 45 milliards d'euros. Côté budget serré, Marine Le Pen a tout de même expliqué qu'elle abandonne son projet de retraite à 60 ans pour cause de dette publique.

La réindustrialisation des entreprises en France

Un autre sujet s'est également imposé, en faveur de la crise sanitaire et des délais d'approvisionnement à cause des transports, la question du "Made in France". Pour donner envie d'investir en France, trois thèmes se dégagent. Premièrement, investir. Anne Hidalgo propose quatre grands investissements : santé, mobilité, numérique, transition écologique.

Le deuxième thème, la simplification, c'est-à-dire simplifier la vie des entreprises. Valérie Pécresse par exemple veut simplifier l'administration. Enfin, le troisième thème, taxer le carbone aux frontières de l'Union européenne. Sur cette proposition, tous les candidats sont tombés d'accord.