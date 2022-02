Mercato PSG : "Qu'il reste, qu'il nous aide!", Anne Hidalgo demande à Kylian Mbappé de rester à Paris

Décidément, l'avenir de Kylian Mbappé suscite beaucoup de réactions. En fin de contrat dans 4 mois, l'attaquant du PSG est tiraillé entre une prolongation dans le club de la capitale et un départ vers le Real Madrid.

Après Emmanuel Macron et Gérard Depardieu, c'est autour d'Anne Hidalgo d'adresser un massage au Français dans un entretien au magazine Télé Loisirs. À la question de savoir Kylian Mbappé doit rester à Paris, la maire de Paris est catégorique "Oh mais oui", lance-t-elle, avant de détailler sa réponse : "Qu'il reste, qu'il nous aide ! Surtout, je pense qu'au-delà du foot et des résultats, il est tellement important, tellement utile pour donner un espoir à nos jeunes... C'est pour ça que j'ai envie qu'il reste".

Mais Anne Hidalgo ne s'arrête pas là et déclare sa flamme au natif de Bondy : "je voulais dire juste qu'on l'aime tellement. Juste de l'amour, de l'affection, et lui dire qu'il est, dans notre pays, dans cette ville, tellement un exemple pour beaucoup de jeunes", avant de se livrer à une petite confession, trouvant le footballeur de 23 ans "beau garçon".

Dans cet entretien Anne Hidalgo est revenue sur la performance des Parisiens mardi dernier contre le Real Madrid et a confié s'être régalée devant le match des hommes de Mauricio Pochettino.