Présidentielle 2022 : Bernard Cazeneuve se tient prêt face à Emmanuel Macron

publié le 21/06/2019 à 07:30

L’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve se tient de plus en plus prêt. "Si je peux, avec d’autres, contribuer à allumer une lueur d’espoir, je le ferai", a-t-il confié au Figaro, qui écrivait hier : "Ses mots sont pesés, avec soin et prudence. Il n’est pas prêt à faire n’importe quoi, mais il veut tenter d’y aller, c’est désormais décidé".

Et force est de constater que, si l’ancien ministre de l’Intérieur de François Hollande ne hausse jamais la voix, il ne mâche pas ses mots quand il parle d'Emmanuel Macron : "La façon dont il a pris le pouvoir et dont il l’exerce crée un climat qui nous oblige à montrer que la République, c’est autre chose. Ils doivent s’habituer à ce que des gens ne pensent pas comme eux, ce n’est pas tragique".

Il est décidément loin le mois d’août 2014, où, le jour-même de sa nomination surprise comme ministre de l’Économie, Emmanuel Macron avait été hébergé pour la nuit dans les studios de la place Beauvau qu’occupait alors Bernard Cazeneuve, juste en face de l’Élysée.

Le Foll et Rebsamen taclent Cazeneuve

Et s'il se lâche, à nouveau, c'est que le 16 mai dernier déjà, en meeting à Lyon, où il était venu prêter main forte à la tête de liste Raphaël Glucksmann, en difficulté, Bernard Cazeneuve s’était déjà (presque) assumé en sauveur d’une gauche de gouvernement en décomposition : "Je suis venu vous promettre des victoires", avait-il lancé sur scène.

Sauf qu'entre temps, le soufflé et légèrement retombé. La faute, entre autres, au score moins désastreux qu’annoncé du Parti socialiste aux européennes, ainsi qu'au franc succès des écologistes.

Deux anciens ministres de François Hollande flinguaient d’ailleurs méticuleusement l’hypothèse d’un retour providentiel, cette semaine, dans les colonnes du Monde. "Quelle est sa ligne, à part s'opposer à Macron ? Il faut d'abord reconstruire un projet en accord avec notre temps", a cinglé Stéphane Le Foll. Presque en écho au maire de Dijon François Rebsamen : "Je ne sais pas ce qu'il pense, Bernard, à part qu'Alliance est un syndicat de police. Il n'a aucune légitimité à rassembler la gauche".

Pour 2022, la seule personne en capacité, c'est Bernard Cazeneuve Michel Sapin dans les colonnes du "Figaro"





Bernard Cazeneuve garde, malgré tout, au Parti socialiste, quelques fans absolus comme le chef de file des sénateurs, Patrick Kanner, qui voit en lui un "talisman" pour la gauche avec trois qualités fondamentales : "une pensée politique, une stratégie électorale, une incarnation".



Mais le vrai coup de pouce est venu cette semaine du fidèle parmi les fidèles de François Hollande, l’ancien ministre des Finances, Michel Sapin, qui, dans Le Figaro, lui apporte sa bénédiction, quitte à discréditer pour de bon l’hypothèse d’un retour de l’ancien président : "Pour 2022, la seule personne en capacité, c’est Bernard Cazeneuve. C’est lui qui a le plus d’aptitudes, et je l’espère, la volonté. François Hollande lui-même en est conscient", a-t-il affirmé au Figaro.



Reste que de l’avis général, le temps presse. La rumeur court que Bernard Cazeneuve envisage de lancer un "club" dans les mois qui viennent. Une chose est sûre, l’ancien Premier ministre, reconverti en avocat depuis 2017, consulte à tour de bras. Jusque dans son bureau. Tout en continuant à balayer tous les "on-dit" d’un revers de la main.