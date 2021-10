Éric Zemmour pourrait-il être le Premier ministre de Marine Le Pen ? Une alliance avec le polémiste, qui talonne actuellement la candidate du Rassemblement national dans notre sondage BVA pour RTL et Orange, est-elle envisageable ? "Nous serons amenés, à un moment donné ou un autre, à faire le rassemblement", assure la leader RN, invitée de RTL ce jeudi 14 octobre.

Pour Marine Le Pen, Éric Zemmour et elle se retrouvent en effet sur plusieurs thèmes dont l'immigration et l'insécurité : "Nous faisons le même constat". "Je ne souhaite pas que la candidature d'Éric (Zemmour) soit uniquement une division en réalité de notre capacité à gagner cette élection présidentielle".



"Je suis convaincue d'être la mieux placée" pour gagner en 2022, affirme-t-elle d'ailleurs au micro de RTL. "La valse des sondages, les courses de petits chevaux à six mois de la présidentielle, ne veulent pas dire grand-chose", estime l'élue RN.

Si elle gagnait la présidentielle, Éric Zemmour pourrait-il être alors un bon choix pour Matignon ? "Je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre", assure Marine Le Pen qui raconte avoir eu un entretien avec le polémiste d'extrême droite il y a quelques mois. "Je crois que pour l'instant, il n'est peut-être pas en capacité d'entendre ce que j'ai à lui dire, mais on va attendre un peu. Ce n'est pas grave. Moi, je suis quelqu'un de patient".