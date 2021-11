Présidentielle 2022 : à quoi va ressembler le premier débat des candidats LR ?

Cinq candidats sont en lice sur la ligne de départ pour le congrès LR. Ils se feront face lundi soir à l'occasion de leur premier débat organisé sur LCI avec RTL. Au menu, quatre thèmes : pouvoir d'achat, immigration, sécurité et international. Chaque thème sera abordé pendant 20 minutes, soit quatre minutes chacun pour chaque sujet, pas une de plus.

Tous ont un enjeu : bien calibrer le message à faire passer aux Français. "Il faut savoir ranger une valisette et bien trier ses idées", assure un proche de Valérie Pécresse. Cette dernière, tout comme Xavier Bertrand, est un rodée à l'exercice. Les deux ont déjà participé à des débats à l'occasion des régionales.



Dans l'équipe de Xavier Bertrand, un mot d'ordre subsiste : la décontraction. "Il aura fait 25 meetings en 3 semaines, avec questions-réponses des militants, c'est la meilleure des préparations", reconnait un de ses proches. Valérie Pécresse buche un peu plus. Son équipe lui fournit des fiches sur son programme et celui des autres. Pour se mettre dans l'ambiance, elle veut revisionner les débats de la primaire version 2016. De plus, certains de ses lieutenants ont été sollicités pour lui fournir des bonnes formules.

Qu'en est-il de Michel Barnier ?

Michel Barnier devra faire face à un peu plus de pression. Il est le chouchou des militants, c'est donc lui qui a le plus à perdre avec ces débats. Alors ça bosse sur les chiffrages de ses propositions pour montrer qu'il est prêt et sérieux.

Michel Barnier échange beaucoup avec les élus qui le soutiennent et avant lundi, il y aura des simulations avec les membres de son équipe qui joueront les Pécresse, Bertrand, Ciotti et Juvin.