Macron a "une qualité politique qui saute aux yeux", juge Moscovici

publié le 29/01/2017 à 14:22

Emmanuel Macron est le seul candidat à faire agiter des drapeaux européens pendant ses meetings. Est-il par déduction le candidat derrière lequel compte se ranger l'européen convaincu Pierre Moscovici ? "Mon caniddat, c'est la gauche européenne", a balayé le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 29 janvier.



Si Pierre Moscovici rejette la méthode du candidat "En Marche !" de ne se revendiquer ni de droite ni de gauche, il ne peut se soustraire à reconnaître ses qualités : "Je connais bien Emmanuel Macron (...) c'est un homme intelligent, il a bien sur une qualité politique qui saute aux yeux (...)", a-t-il reconnu et notamment sur l'Europe. "Sur l'Europe, il a compris l'enjeu et il ne cède pas, lui, à cet espèce de réflexe souverainiste qui est au fond la fin de l'Europe et le déclin de la France", a jugé le commissaire européen. Mais Pierre Moscovici de préciser : "J'ai des réticences ou des réserves par rapport à un certain nombre de points".

L'ex-ministre de l'Économie et des Finances a reproché au mouvement fondé par Emmanuel Macron d'être dans une logique entrepreneuriale : "On voit des techniques qui se sont inspirés du monde de l'entreprise avec un manager charismatique. Un pays c'est plus compliqué que ça", a-t-il raillé, soulignant que l'ex-occupant de Bercy fonctionne en dehors des Partis politiques. "Il faut aussi un programme, une majorité, un gouvernement", a adressé Pierre Moscovici à Emmanuel Macron.

Si l'Europe est chère aux yeux de Pierre Moscovici, ce n'est pas forcément le cas de tous les candidats et particulièrement le favori de la primaire de la gauche, Benoît Hamon. "Si la Commission européenne n'est pas d'accord avec mon programme, ce sera 'merci, au revoir'", a lancé le député des Yvelines dans une interview à nos confrères de 20 minutes. "Qu'on soit un homme de gauche mais qu'on ne raconte pas de salades ou de craques sur l’Europe. Je ne laisserai pas l’Europe piétinée", a averti le commissaire européen.



Dans le cas où Benoît Hamon venait à être désigné vainqueur de la primaire du Parti socialiste, Pierre Moscovici s'est dit "prêt" à le rencontrer. "Il est légitime que ces rencontres aient lieu", a-t-il assuré.