Interrogée sur son vote lors du premier tour de la primaire, la ministre de l'Environnement n'a pas formellement indiqué son choix mais ses réponses en disent long sur ses intentions.

Crédit : CHAMUSSY/SIPA Ségolène Royal à Matignon, le 18 février 2016

par Philippe Peyre publié le 27/01/2017 à 13:02

Pour qui Ségolène Royal a-t-elle glissé un bulletin dans l'urne lors du premier tour de la primaire de la gauche ? Si la ministre de l'Environnement n'a pas clairement indiqué son choix, elle a laissé entendre que son vote aurait pu s'orienter vers Benoît Hamon.



"Certains disent que vous avez voté pour Benoît Hamon", a affirmé le journaliste de France 2 à son invitée vendredi 27 janvier. "C'est possible, a rétorqué toute sourire la numéro 3 du gouvernement, le débat se déroule, il faut qu'il se déroule jusqu'à dimanche". Ségolène Royal n'indique pas réellement son choix mais sa réponse à la question lui demandant si elle pourrait répondre la même chose concernant Manuel Valls en dit long sur son vote : "Non, je ne vous dirai pas pareil", a-t-elle lâché, amusée.



Déjà le 25 janvier, Libération a affirmé qu'un vote de la ministre de l'Environnement en faveur de Benoît Hamon ne faisait plus aucun doute. Mais pour l'élection présidentielle, Ségolène Royal pourrait très bien choisir de soutenir Emmanuel Macron. Les signes d'un éventuel ralliement à l'ex-occupant de Bercy se sont en effet multipliés ces derniers temps.