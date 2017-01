Macron soupçonné d'avoir utilisé l'argent de Bercy pour lancer "En Marche !"

RÉACTION - L'ancien ministre de l'Économie affirme, au micro de RTL, avoir "toujours respecté les règles de la République avec beaucoup de scrupules".

par Marie-Pierre Haddad publié le 25/01/2017 à 17:55

Emmanuel Macron a-t-il utilisé de l'argent du ministère de l'Économie pour lancer "En Marche !" ? C'est la question que soulève le livre Dans l'enfer de Bercy, écrit par Marion L'Hour et Frédéric Says, ce mercredi 25 janvier. En huit mois, le ministre aurait dépensé 80% de l'enveloppe annuelle des frais de représentation accordée à son ministère par le Budget.



Les chefs de file des députés LR et UDI, Christian Jacob et Philippe Vigier, ont demandé une "clarification" à l'ancien locataire de Bercy. "Il y a des choses importantes qu'on a apprises, notamment au niveau des frais de bouche, puisque 120.000 euros des crédits du ministre à Bercy (ont été utilisés) pour des agapes En marche!, pour réunir tel ou tel, pour préparer sa campagne présidentielle", a-t-il déclaré, comme le rapporte BFMTV.

Emmanuel Macron a réagi, à l'antenne de RTL en marge d'un déplacement au Liban : "Il faut que ces parlementaires fassent attention parce que la diffamation a un sens juridique. J'ai toujours respecté les règles de la République avec beaucoup de scrupules. J'ai été un ministre engagé à temps plein. Et donc s'ils découvrent qu'un ministre engagé c'est un ministre qui voyage, qui va voir ses interlocuteurs, qui reçoit et qui est actif, ils découvrent peut-être ce qu'est une fonction de ministre et d'aucuns l'avaient oublié".



Il ajoute : "Je ne suis pour ma part pas un ministre qui payait des collaborateurs à s'occuper de ma circonscription. Je ne suis pas un ministre qui payait des collaborateurs à faire vivre un parti politique. Je suis un ministre qui a été engagé au service de la France. Que ceux qui diffament s'occupent de leurs propres turpitudes".