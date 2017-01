MINUTE PAR MINUTE - 7.500 bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures. Manuel Valls et Benoît Hamon s'affronteront dans ce deuxième tour qui désignera le candidat de gauche à l'élection présidentielle

Crédit : JOEL SAGET / AFP Benoît Hamon et Manuel Valls, qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche

par La rédaction numérique de RTL publié le 29/01/2017 à 08:30

Qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls remportera la primaire de la gauche ? Ce dimanche 29 janvier, de 9 heures à 19 heures, les bureaux de vote accueilleront les électeurs qui désigneront le candidat de la gauche à la présidentielle. Lors du premier tour, dimanche 22 janvier, Benoît Hamon était arrivé en tête avec 36% des voix, contre 31,11% pour Manuel Valls.



Un premier tour notamment marqué par la polémique sur le taux de participation. Si les organisateurs ont dans un premier temps évoqué près de 2 millions d'électeurs, le chiffre a finalement été revu à la baisse. Trois jours après le premier tour, la Haute autorité a ainsi expliqué que 1,6 millions de personnes s'étaient déplacés pour voter et départager les sept candidats alors en lice. Une participation, loin de la primaire de la droite, qui a fait polémique tant le site de la primaire de la gauche a longtemps affiché certains chiffres incohérents.



Parmi les sept candidats au premier tour, Arnaud Montebourg, qui était arrivé en troisième position a annoncé soutenir Benoît Hamon, tandis que Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennhamias ont appelé à voter pour Manuel Valls. Vincent Peillon et François de Rugy ont quant à eux dénigré choisir un candidat.

Suivez le second tour de la primaire en direct

9h51 - Où, quand et comment voter à la primaire de la gauche ? Toutes les informations sont disponibles sur RTL.fr.

9h37 - Pour éviter pareille polémique, Christophe Borgel a assuré au micro de RTL que les résultats seront "totalement transparents". "On a pris un certain nombre de mesures pour que l'accès à tous les résultats soit totalement transparent. Dès que le président Thomas Clay aura annoncé les résultats (...), l'ensemble des journalistes présents au siège du Parti socialiste aura accès bureau par bureau aux résultats", a-t-il déclaré.



9h18 - Le premier tour de la primaire de la gauche a été marqué par un important couac sur le taux de participation. Manipulation ou bug informatique... La polémique n'a cessé d'enfler pendant plusieurs jours.

9h00 - Le second tour du scrutin est officiellement lancé, les bureaux de vote ont ouvert.



8h53 - Qui sera le vainqueur de la primaire de la gauche ? Certains candidats de la primaire de la gauche ont déjà pris position, de même que certains cadors du Parti socialiste.

8h41 - Au premier tour, 1,6 million de personnes avaient pris part au vote pour départager les sept candidats en lice dans la primaire de la Belle Alliance populaire. Une participation qui avait fait parler avec une polémique grandissante sur les chiffres avancées par les organisateurs et mis en ligne sur le site internet.



8h30 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour vivre cette journée décisive pour le Parti socialiste et ses alliés. Ce dimanche 29 janvier marque la fin de la primaire de la Belle Alliance Populaire et donc l'ouverture d'une nouvelle phase de cette campagne présidentielle.