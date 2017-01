Benoît Hamon estime que Emmanuel Macron est "très ambigu sur ce qu'il veut"

INVITÉ RTL - Le candidat à la primaire de la gauche a appelé le candidat "En Marche !" à l'élection présidentielle à clarifier son positionnement politique.

27/01/2017

Emmanuel Macron ne cesse d'affirmer son indépendance. Le candidat "En Marche !" à la présidentielle a martelé jeudi 26 janvier qu'il n'y aura aucun ralliement avec qui que ce soit dans la perspective de l'élection présidentielle, affirmant qu'il n'était pas le "propriétaire" de son mouvement. Qu'en pense Benoît Hamon ? "Il faudra qu'il lève l’ambiguïté", a-t-il rétorqué au micro de RTL, vendredi 27 janvier.



Le candidat à la primaire de la gauche a confié qu'il s'interrogeait sur l'orientation politique de l'ex-ministre de l'Économie. "Qui est Emmanuel Macron ?", a-t-il questionné. "Est-il de droite, de gauche, du centre, ni droite, ni gauche ? De quelle pensée se revendique-t-il ? Il me semble que dans les positions politiques qu'il porte, s'il devait être élu président de la République, nous poursuivrions la remise en cause des droits de beaucoup de salariés", a assuré Benoît Hamon. "Je ne veux pas échanger la précarité des salariés contre la baisse du chômage", a martelé le député des Yvelines.



Selon Benoît Hamon, le programme économique et social d'Emmanuel Macron "est d'inspiration clairement libérale". "Il est très ambigu sur ce qu'il veut, ses soutiens viennent de partout (...) Je ne vois pas bien, pour être très honnête, en quoi l’Angleterre de Tony Blair est en quoi que ce soit un modèle pour la France du XXIème siècle", a-t-il lancé, en allusion à la comparaison qui est souvent faite de l'ex-occupant de Bercy avec l'ancien Premier ministre anglais.