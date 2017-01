Coup dur pour la maire de Paris, qui s'était engagée dans la primaire de la gauche pour Vincent Peillon.

27/01/2017

Dimanche 29 janvier, on saura qui représentera le Parti socialiste à l'élection présidentielle. Mais c'est aussi le jour qu'ont choisi plusieurs membres du PS pour annoncer leur ralliement à Emmanuel Macron et son mouvement En marche ! C'est notamment le cas de deux adjoints de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Selon Le Parisien, Mao Peninou, en charge de la propreté et du traitement des déchets et Julien Bargeton, chargé des finances.



Contacté par le journal, Mao Peninou qui est aussi un proche de Jean-Christophe Cambadélis n'a pas démenti l'information et s'est contenté de dire qu'il s'exprimerait publiquement dimanche soir. Signe avant-coureur de son possible soutien à Emmanuel Macron, celui qui occupait des responsabilités au sein du parti a quitté ses fonctions de président du bureau national des adhésions le 20 janvier dernier.



Quant à Julien Bargeton, ses accointances avec Emmanuel Macron étaient déjà plus ou moins connues. La députée et porte-parole du PS Annick Lepetit estime d'ailleurs que "son ralliement est moins surprenant que celui de Mao Peninou".

Vers de nouveaux ralliements

Ces nouveaux soutiens au candidat d'En Marche ! ne devraient pas être les seuls. "Des élus Verts et socialistes du XIIIème arrondissement m'ont dit qu'ils souhaitaient rejoindre Macron après la primaire", affirme Anne-Christine Lang, suppléante de Jean-Marie Le Guen et membre du comité politique d'En Marche ! depuis la fin de l'année dernière.



Comment Anne Hidalgo accueille-t-elle la décision de ses adjoints de rejoindre le camp Macron ? Il n'y aura pas de sanctions. Contrairement à ce qui était écrit dans le Canard Enchaîné, "elle ne leur retirera pas leurs délégations", confie un élu parisien. "La maire de Paris sait gérer la diversité", ajoute son entourage.