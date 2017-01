Législatives : l'appel aux femmes d'Emmanuel Macron

VIDÉO - Le leader d'En Marche a lancé un appel aux candidats pour les prochaines élections législatives au sein de son mouvement mais regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes.

Crédit : DENIS CHARLET / AFP Emmanuel Macron, le 14 janvier 2017

par Christophe Guirard publié le 29/01/2017 à 05:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est dans un message vidéo publié sur Facebook que le leader du mouvement En Marche a fait part de sa déception. Il y a dix jours, Emmanuel Macron a lancé un appel à des élus socialistes sortants mais aussi à des personnes de la société civile afin de constituer les listes de son mouvement pour les élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin. Cet appel à candidature reposait sur certains principes comme "le renouvellement et la parité".



Il s'avère cependant, comme le déplore Emmanuel Macron dans cette vidéo, que la parité est très loin d'être atteinte, puisqu'il assure n'avoir reçu qu'environ 15% de candidatures féminines. "Ce que je veux c'est que dans la moitié des circonscriptions gagnables, vraiment, on présente des femmes" déclare-t-il, dressant "un constat d'échec" sur ce sujet. "Nous sommes en train de faire comme les autres, nous sommes en train d'arriver au même résultat que ce que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale" poursuit-il, ajoutant qu'il "n'y a pas de fatalité pour cela".



Il explique ce phénomène par une situation ancrée dans les mentalités et empêchant les femmes de se considérer aptes et disponibles pour un engagement en politique. Emmanuel Macron évoque ensuite une sorte de "droit de préséance dont bénéficient les hommes dans notre société", reconnaissant en avoir lui-même profité. "Réveillez-vous et discutez-en" conclut Emmanuel Macron. Un enjeu qui n'est pas seulement politique mais aussi économique, puisque l'amende en cas de non-respect de la parité dans les investitures va doubler en 2017.