REPLAY - Après "Ali Juppé" et "Farid Fillon", la "fachosphère" a pointé de prétendus liens de Benoît Hamon avec l'islam radical en lui accolant le prénom Bilal.

par Vincent Derosier , Eléanor Douet publié le 27/01/2017 à 11:01

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il y avait eu "Ali Juppé" et "Farid Fillon", voici le temps de "Bilal Hamon". Le candidat à la primaire de la gauche, arrivé en tête à l'issue du premier tour a été renommé par la fachosphère. Une habitude pour ces groupes cherchant à dénoncer une prétendue proximité des candidats avec l'islam radical. Si Alain Juppé et François Fillon avaient vivement critiqué ses méthodes et l'attitude ambiguë de l'extrême-droite, Benoît Hamon a choisi une autre méthode : l'humour.



En meeting à Montreuil, jeudi 26 janvier, l'ancien ministre de l'Éducation a répondu avec légèreté à cette polémique face à ses militants. "Me voilà aux yeux des racistes, des xénophobes, rebaptisé d'un très joli prénom à mes yeux", a-t-il affirmé. "Je veux leur dire, à ceux qui feront la campagne de Marine Le Pen, que je combattrai jusqu'au second tour des élections présidentielles, si elle y est".



"Je suis fier qu'on m'appelle Bilal et je serai fier aussi qu'ils m'appellent Elie, David, peu importe, mais tous ces noms qu'ils détestent, eux les antisémites, eux les racistes, à qui nous ne laisserons ni la France ni la République", a lancé le candidat devant une salle debout.

Je regrette que Florian Philippot et ses amis des sites d'extrême-droite reprennent ces arguments. Benoît Hamon Facebook Twitter Linkedin

Jeudi, Benoît Hamon a de nouveau visé le Front national sur BFMTV en dénonçant "l'amalgame délibéré" de certains. "Je regrette que Florian Philippot et ses amis des sites d'extrême-droite reprennent ces arguments, me baptisent Bilal Hamon comme on avait baptisé 'Farid' Fillon et 'Ali' Juppé", a-t-il expliqué.



Mais l'extrême-droite n'est pas la seule à dénoncer des prétendus liens entre le candidat et l'islam radical. Mardi, Manuel Valls avait reproché la position ambiguë de Benoît Hamon sur le sujet. Un ministre, sous couvert d'anonymat, avait même été plus loin dans Libération, affirmant qu'il était "le candidat des Frères musulmans".