Poutine prêt à user de "tous les moyens" : quand Hollande parlait de "bluff"

La Russie est prête à utiliser "tous ses moyens" de défense, y compris nucléaires, pour se "protéger". L'avertissement a été lancé le 21 septembre par Vladimir Poutine. Le président russe a indiqué : "Ce n'est pas du bluff", a-t-il mis en garde. Il accuse les pays occidentaux de vouloir "détruire" la Russie et d'avoir recours au "chantage nucléaire" contre elle. Le dirigeant russe assure aussi être à utiliser l'arme nucléaire.

Un mot qui fait écho à celui prononcé par François Hollande le 28 février dernier. Invité de l'émission Quotidien sur TMC, l'ancien chef de l'État livrait son analyse de la guerre en Ukraine. Selon lui, Vladimir Poutine "veut toujours apparaître comme l'agressé". "À chaque fois, il évoque des déclarations belliqueuses de la part de l'OTAN. C'est lui l'agresseur, c'est lui qui a envahi un pays souverain et reconnu au plan international", a-t-il ajouté.

Celui qui a gouverné la France de 2012 à 2017 est aussi revenu le personnage de Vladimir Poutine. "Je vois bien ce que fait Vladimir Poutine, pour l'avoir pratiqué. Il est en train de créer un climat pour faire peur, pour impressionner. D'où la menace nucléaire". Une menace qui s'apparente à "du bluff", estime l'ancien président de la République. "Il sait parfaitement que s'il devait utiliser l'arme nucléaire, il y aurait en réponse une réaction américaine et des pays qui disposent de la force de dissuasion en Europe, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Une réaction extrêmement forte et qui engendrerait des dégâts considérables", expliquait-il.

