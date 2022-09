Vladimir Poutine : faut-il prendre au sérieux sa menace d'utiliser l'arme nucléaire ?

Le sujet du jour. "Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie." Vladimir Poutine s'est fait menaçant lors de son discours prononcé ce mercredi 21 septembre à la télévision russe. Le maître du Kremlin a laissé entendre que le recours à l’arme nucléaire n'était pas exclu.



La question de l'utilisation de l'arme nucléaire est une nouvelle fois posée. La rhétorique d'intimidation du Kremlin présage l'entrée d'un nouveau chapitre dans la guerre en Ukraine débutée le 24 février 2022. De son côté, Moscou prévoit de renflouer en nombre ses troupes en Ukraine, de sorte à éviter "la destruction occidentale de la Russie".

Depuis le début des conflits, la Russie maîtrise l'art de l'intimidation par ses mises en avant d'armes modernes, comme le missile Satan 2 et les sous-marins Belgorod, considérées comme supérieures à l'Otan. De son côté, le président américain Joe Biden a promis une réponse conséquente à toute utilisation d'arme nucléaire. Le dialogue Ouest-est n'a jamais été aussi tendu.

Pourquoi on en parle ? À quel genre d’armes fait référence Vladimir Poutine ? La Russie est-elle capable de déclencher une guerre nucléaire ? Est-ce un coup de bluff ?

Citation. "C'est simplement de la rhétorique. C'est du discours et c'est là qu'on voit l'aspect politique du nucléaire. Dans le dialogue nucléaire on peut mentir, il peut y avoir une partie de mensonges donc c'est très compliqué. À nous, les occidentaux, d'essayer de discerner dans ce discours de ce qui potentiellement possible et pas possible", explique Peer de Jong, vice président de l'institut Themiis.

