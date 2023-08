Crash de l'avion piloté par Gérard Leclerc : le point sur l'enquête

Trois corps ont été repêchés dans la Loire après le crash de l'avion de tourisme que pilotait le journaliste politique Gérard Leclerc, qui se rendait à La Baule, pour assister au concert de son demi-frère Julien Clerc. Le corps de l'éditorialiste fait partie des dépouilles identifiées. RTL s'est rendu à Lavau-sur-Loire, où l'engin s'est écrasé.



La violence de l'accident n'a malheureusement laissé aucune chance aux passagers du petit avion de tourisme. Le corps sans vie de l'éditorialiste de CNews a été formellement identifié à l'aide de ses vêtements. Une femme a également été repêchée, ainsi que les fragments d'un troisième corps, dont le sexe n'a pas pu être déterminé. Les victimes présentaient un polytraumatisme très important, des blessures, et de multiples fractures.

Des autopsies, afin de connaître les causes exactes de la mort des passagers, seront pratiquées ce jeudi, et demain, vendredi 18 août. Pour faire la lumière sur les circonstances du drame, sept plongeurs ont relevé l'ensemble des indices dans la vase des marécages et la Loire. Officiers de police judiciaire, ceux-ci sont formés pour décrire une scène de crime au toucher, lorsqu'il n'y a aucune visibilité.

Les proches des victimes vont également être auditionnés, tandis que la gendarmerie des transports aériens procède à des investigations à Lavau-sur-Loire, mais aussi à Loudun, d'où l'appareil a décollé. Ils veulent connaître le passé de ce Robin DR400 : son entretien, ses réparations, s'il y en a eu, et ses pannes éventuelles. Deux pistes sont actuellement privilégiées : une défaillance humaine ou un problème technique.