Fillon, Le Pen, Hollande, Bayrou... Sarkozy sort la sulfateuse dans son nouveau livre

Nicolas Sarkozy s'exprime dans son nouveau livre, Le temps des combats, le second tome de ses mémoires. Un ouvrage à paraître mardi 22 août chez Fayard, et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. L'ancien président de la République y raconte son quinquennat, de 2007 à 2012.

RTL a pu s'en procurer un exemplaire et vous dévoile quelques extraits du livre, dans lequel Nicolas Sarkozy étrille bon nombre de ses adversaires politiques. À gauche, au centre ou à droite : chacun en prend pour son grade. À commencer par François Fillon, son ancien Premier ministre, qu'il décrit comme "froid et sans leadership". Même critique pour Édouard Philippe, à qui Nicolas Sarkozy attribue néanmoins de "réels talents d'orateur".

En revanche, c'est certain, l'ancien-chef de la droite ne partira pas en vacances avec François Bayrou. Dans l'un des chapitres, il brosse le portrait du patron du MoDem, un "maître en matière d'immobilisme", écrit-il. "Un ancien ministre de l'Éducation [nationale, ndlr] qui n'a laissé son nom à aucune réforme", assène encore Nicolas Sarkozy. Et de conclure, sur le même ton : "Peut-être qu'une fulgurance finira par ouvrir ses yeux et qu'il finira enfin par agir plutôt que commenter".

Le reste de l'échiquier politique n'est pas en reste : François Hollande et Marine Le Pen, par exemple, sont dépeints en "alliés solides", tous deux décidés à le faire battre en 2012. Marine Le Pen est fustigée pour "son manque d'expérience, de culture, sa méconnaissance des rouages de l'État, l'excès de certaines de ses convictions". Nicolas Sarkozy estime également que l'ancienne candidate à la présidentielle "devrait reconnaître qu'elle porte une lourde responsabilité dans l'élection de François Hollande, dont l'action fut calamiteuse comme chacun le sait maintenant".

Et il explique pourquoi il ne pourra jamais voter pour elle : "La personnalité de nombre de ses élus rendaient pour moi ce choix impossible, et même indigne. On ne peut pas confier la France à des amateurs", tacle l'ex-Président.



Gérald Darmanin adoubé pour 2027

La seule personnalité qui trouve grâce à ses yeux s'avère être Gérald Darmanin. L'ancien Président ne tarit pas d'éloges à l'égard de son ancien porte-parole, à présent ministre de l'Intérieur. "Son succès me ferait plaisir", reconnaît Nicolas Sarkozy, estimant qu'il "a des qualités évidentes".

L'ex-chef de l'État va même plus loin : "Saura-t-il franchir une autre étape, voire celle qui le mène à la présidence de la République ? Je lui souhaite", écrit-il encore. Les deux hommes se sont vus fin juillet, en compagnie de leurs épouses.