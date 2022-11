La Nupes tangue à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon tape du poing sur la table. La multiplication des 49.3 fissure l'entente établie au sein de la Nupes. Les dépôts des motions de censure sont devenus monnaie courante à l'Assemblée et avec eux la question du vote qui ne cesse d'être remis sur la table.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a averti ses partenaires dans Libération : "Nous ne voulons pas banaliser la motion de censure qui doit demeure un acte solennel. Nous souhaitons que la Nupes, ensemble, en dépose une sur les lectures définitives des budgets. C'est la raison pour laquelle nous ne signerons pas des motions à répétition".

Une position qui gêne la France insoumise au moment où le Rassemblement national a déjà voté deux motions de censure de l'alliance de gauche.

Avec la Nupes ou avec Macron ?

C'est pour cela que Jean-Luc Mélenchon a décidé de lever la voix. Dans une note de blog publiée le 1er novembre, le chef de file de la France insoumise fustige ses partenaires de la Nupes : le Parti socialiste, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle s'est directement adressé aux députés de son camp qui n'ont pas voté les motions de censure. "Quelle aberration !, écrit-il. Sous prétexte de 'refuser les voix RN', ils finissent en fait, sans oser le dire, par soutenir le gouvernement Macron en refusant sa chute".

Lors du vote de la motion de censure de la France insoumise, 22 élus, au sein de l'alliance de gauche l'ont votée. Le patron du PCF Fabien Roussel et la socialiste Valérie Rabault n'en font pas partie.

Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être dans l'outrance permanente ? C'est absurde Un proche de Fabien Roussel

Et cela a visiblement agacé Jean-Luc Mélenchon. "Le noyau unitaire de la Nupes s'est élargi et renforcé. Ses adversaires internes restent les mêmes : l'aile (François) Hollande du PS, l'aile (Yannick) Jadot de EELV et Fabien Roussel". Il accuse le patron des communistes de voter "en faveur du budget de la Sécurité sociale de Macron".

Au sein de la Nupes, le billet de blog du chef de la France insoumise agace. "La gauche n'a pas besoin de se chercher des boucs-émissaires, estime un élu. Il faut plutôt avoir un débat sur l'utilité de multiplier les motions de censure. Il n'y a aucun intérêt à banaliser cela, surtout quand il s'agit d'un jeu de dupes".

Dans le camp de Fabien Roussel, on appelle à "la fin de ces invectives". "Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être dans l'outrance permanente ? C'est absurde".

