Pourquoi Emmanuel Macron se rendra-t-il en Charente vendredi ?

et AFP

publié le 06/01/2021 à 07:23

Le président de la République se rendra vendredi 8 janvier à Jarnac, en Charente. Emmanuel Macron y commémorera le 25e anniversaire de la mort de François Mitterrand, a indiqué ce lundi 4 janvier l'Elysée. Le Président socialiste est décédé le 8 janvier 1996, à 79 ans, des suites d'un cancer longtemps tenu secret.

Le chef de l'État sera accompagné par des membres de la famille Mitterrand et par des proches de Mitterrand. Parmi eux, l'ex-président François Hollande et Hubert Védrine, ancien ministre et actuel président de l'Institut François Mitterrand.

En fin de matinée, Emmanuel Macron se rendra sur la tombe de son prédécesseur pour se recueillir, puis il visitera sa maison natale, devenue un musée, dans la petite ville située entre Angoulême et Cognac.

Cette célébration marque le début d'une série d'anniversaires, dont ceux du 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, et de l'abolition de la peine de mort, le 9 octobre de la même année. Emmanuel Macron marquera cet anniversaire quelques semaines après avoir célébré le 50e anniversaire du décès du général de Gaulle le 9 novembre à Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne).