Pour Eric Ciotti, la différence entre LR et le RN est "sa capacité à gouverner"

publié le 01/05/2021 à 04:08

Le député Les Républicains, Eric Ciotti, s'est attiré le vendredi 30 avril de vives critiques à gauche et dans la majorité, pour avoir affirmé que ce qui "différencie" son parti du Rassemblement national est la "capacité à gouverner".

"Si les Français veulent que ça bouge, ils doivent faire confiance à un parti de gouvernement, avec une équipe renouvelée, des idées claires et fortes", a affirmé le député des Alpes-Maritimes à Valeurs actuelles. "Ce qui nous différencie globalement du Rassemblement national, c'est notre capacité à gouverner", a-t-il affirmé.

Se disant "un ardent partisan de notre identité, si nous ne la défendons, nous allons disparaître", Eric Ciotti a assuré que "voter Le Pen au premier tour, c'est quasi certainement assurer l'élection de Macron au second", ce qui selon lui "veut dire plus d'immigration, plus d'insécurité et plus de communautarisme".

De vives réactions sur les réseaux sociaux

Les propos du député, repris par le compte Twitter de LR, avant d'être supprimés, a animé le débat sur les réseaux sociaux. "Je ne peux pas croire que Les Républicains s'alignent sur le Rassemblement national et sortent du champ républicain", a affirmé le chef des députés LaREM Christophe Castaner, avant d'interpeller les dirigeants de LR : "Qu'en pensent Christian Jacob ou Damien Abad?"

Pour le ministre chargé du Commerce extérieur Franck Riester, "les digues tombent". "Comment un parti qui s'est baptisé Les Républicains peut-il à ce point tourner le dos aux valeurs de la République ?" a-t-il lancé sur Twitter.

À gauche, le député LFI Eric Coquerel a estimé : "Ces gens-là n’ont rien appris de l'Histoire : quand on en vient à copier le programme de l'extrême droite, on a et son programme et l'extrême droite au pouvoir". "Bonnet brun et brun bonnet" a raillé le porte-parole du PCF Ian Brossat.

Pour le maire EELV de Grenoble Éric Piolle, "ce qui nous différencie globalement de LR, c'est notre capacité à tenir bon sur la République et à ne pas vendre notre âme pour deux sondages".