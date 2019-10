publié le 21/10/2019 à 12:26

"En cas de détection de signes d'une possible radicalisation d'un agent, il appartient de la signaler immédiatement et directement à sa hiérarchie." Depuis cette note interne envoyée par le préfet de police le 7 octobre dernier après l'attentat survenu quelques jours auparavant, 27 fonctionnaires de la préfecture de police ont été signalés à leur hiérarchie.

Tous ont un profil similaire, rapporte BFMTV : ils sont majoritairement de genre masculin et opèrent au grade de Gardien de la paix ou d'officiers. Parmi les 27 fonctionnaires signalés, trois font l'objet de demandes de suspension par le Préfet de police, et deux ont été désarmés : l'un travaillait à la Direction régionale de la Police Judiciaire, et l'autre était gardien de la paix à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

Dans sa note, le Préfet de police énumérait les possibles signes de radicalisation : "Des changements physiques, vestimentaires et alimentaires, le refus de serrer la main du personnel féminin, un rejet brutal des habitudes quotidiennes". Une liste en partie reprise par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devant l'Assemblée nationale quelques jours après, et qui lui avait valu une vague de critiques.