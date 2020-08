publié le 28/08/2020 à 08:50

Raphaël Enthoven aurait dû publier en janvier, un livre sur Albert Camus mais il publie finalement un premier roman autobiographique sur sa génération, sa jeunesse, sa famille et son milieu, Le Temps gagné. À cette occasion, il donne également sa position sur les restrictions imposées dans ce contexte de crise sanitaire mondiale.

Le masque est désormais et depuis ce vendredi 28 août obligatoire dans les rues de Paris. De son côté, Bernard Henri-Lévy dit qu'il faut porter le masque "en râlant" mais le philosophe s'étonne de cette position : "La position de Bernard Henri-Lévy sur le coronavirus ou sur le port du masque est de mon point de vue une énigme des plus stimulantes, car on ne l'attendait pas sur un tel discours. D'ailleurs, il a trouvé à cette occasion une audience qui n'était pas la sienne au départ", explique Raphaël Enthoven qui fustige tous ceux qui disent "je suis pas médecin mais", à propos de cette crise sanitaire.

"Il y a l'illusion que la connaissance commune peut fonder la science. C'est une illusion criminelle et délétère. Sur le port du masque, je ne vois rien de liberticide dans cet inconvénient qui protège les autres, à moins de penser que la liberté c'est de marcher sur les pieds d'autrui ou de lui transmettre un virus", déclare-t-il.