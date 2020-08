Concert virtuel de Mika pour le Liban : "Je voulais raconter quelque chose"

et Coline Daclin

publié le 25/08/2020 à 08:30

Né à Beyrouth en 1983, le chanteur Mika reste attaché au Liban. Il organise le 19 septembre prochain un grand concert caritatif virtuel pour soutenir les Libanais après l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août dernier faisant des centaines de morts et des milliers de blessés.

"Je ne voulais pas juste me mettre face à une caméra et chanter. Je voulais raconter quelque chose", déclare le chanteur au micro de RTL. "J'ai engagé des gens qui sont déjà à Beyrouth pour capter des images, des histoires, des éléments qui vont pouvoir provoquer des émotions et de l'empathie", poursuit-il.

Mika promet "des invités britanniques, une Mexicaine, des Français, des Italiens, des Américains" pour ce concert en extérieur baptisé "I Love Beirut". Il se tiendra en ligne sur Youtube et coûtera 10 euros. La vente de billets sera reversée à la Croix-Rouge au Liban et à l'association Save The Children Liban.

Pour y assister, il faut se rendre sur le site Ticket Master et réserver en ligne. Vous recevrez ensuite les détails, du concert, et notamment l'heure à laquelle il se produira.

Le chanteur s'est aussi exprimé sur les explosions, "un traumatisme qui laissera des séquelles longtemps", selon lui, et a appelé la pouvoir politique à la "responsabilité" face au drame.