et Marie-Pierre Haddad

publié le 27/08/2020 à 08:08

Emmanuel Macron effectuera une nouvelle visite au Liban, le 1er septembre prochain. Le président de la République avait été le premier dirigeant étranger à se rendre dans la capitale libanaise le 6 août, deux jours après la gigantesque explosion au port de plusieurs milliers de tonnes de nitrate d'ammonium qui a fait environ 180 morts et ravagé des quartiers entiers.

Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 27 août, Jean-Yves Le Drian a exhorté les autorités libanaises à engager des réformes structurelles et à former un nouveau gouvernement.

"Il y a urgence (...) Le pays est au bord de la détresse, au bord du gouffre. La moitié de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté, il y a une jeunesse désemparée, le chômage est épouvantable et l'inflation est ahurissante", a expliqué le ministre des Affaires étrangères.

On ne va pas signer de chèque en blanc Jean-Yves Le Drian Partager la citation





Le Liban peut-il continuer avec la même classe politique ? "Non. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait les réformes indispensables à mettre en place (...) On est devant la responsabilité des autorités libanaises à mettre en oeuvre un gouvernement de missions qui puisse assurer les réformes indispensables", a indiqué Jean-Yves Le Drian.

Si non, "la communauté internationale ne sera pas au rendez-vous, averti le ministre. On ne va pas signer de chèque en blanc pour un gouvernement qui ne met pas en oeuvre les réformes que tout le monde connaît", a-t-il ajouté en mettant en garde contre "le risque de la disparition du Liban".

Un mandat français ou international peut-il être envisagé ? "C'est aux Libanais de prendre leurs responsabilités (...) Ils se phagocytent entre eux pour faire un consensus sur l'inaction. Cela n'est plus possible et nous le disons avec force", a conclu Jean-Yves Le Drian.