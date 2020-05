publié le 06/05/2020 à 08:08

Emmanuel Macron tiendra ce mercredi 6 mai au matin une visioconférence avec des artistes de différents domaines. Puis il annoncera les premières orientations d’un "plan pour la culture" que "le gouvernement sera amené à mettre en œuvre rapidement". L'humoriste Élie Semoun réclame du concret au micro de RTL ce mercredi 6 mai.

"J'ai régulièrement par exemple mon ingénieur du son, mon régisseur ou celui qui s'occupe de la lumière, et ils sont tous complètement paniqués. Nous, nous ne sommes pas vraiment à plaindre mais on a besoin de savoir quand on pourra refaire nos tournées, nos tournages... La culture ce n'est pas du luxe, c'est indispensable. Il faut s'occuper de nous aussi", réclame-t-il.

"Je crois que cela a un peu tardé, mais en même temps je n'ai pas envie de faire le café du commerce. Je sais que c'est compliqué mais on a besoin qu'on prenne en compte notre situation et surtout la situation des gens qui galèrent et qui dépendent de nous. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va nous annoncer", déclare l'humoriste au micro de RTL.

