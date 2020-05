publié le 06/05/2020 à 10:15

C'est ce 6 mai que les premières orientations d'un plan pour la culture, très attendu, vont être dévoilées. C'est un secteur largement laissé de côté depuis le début du confinement. Ce secteur fait vivre en France 1,3 million de personnes, est à l'arrêt total depuis deux mois.

"Il faudrait que le Président affirme franchement qu'il va soutenir la culture. On était déjà en crise, mais là, elle est absolument catastrophique. Tout le secteur est impacté, on peut crever tout simplement", démarre le comédien Charles Berling sur RTL.

"On attend une politique qui ait une vision à long terme et pas seulement pour les mois qui viennent. Donc ça veut dire, quand Jack Lang parle de 'New Deal', c'est une très bonne idée. C'est un peu à l'image que ce qu'à fait Roosevelt en 1933 aux États-Unis, quand il a soutenu financièrement très largement la culture de son pays (...) L'exception française, il faut qu'elle continue d'exister et pour cela il faut la rebâtir et renflouer les caisses", poursuit Charles Berling.

"Pour nous, on attend que le Président s'implique de façons extrêmement fortes dans ce renouveau de la culture (...) et que l'État n'hésite pas à faire un plan Marshall pour qu'on puisse avoir une vision à long terme", martèle-t-il.