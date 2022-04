Peut-on changer de bureau de vote pendant l’entre-deux-tours ?

Le 24 mars, il sera à nouveau temps de voter pour le second tour de l'élection présidentielle. Si vous faites parties des personnes qui ont déménagé entre les deux tours (10 et 24 mai) ou que vous vous êtes rendu compte trop tard que vous n'étiez pas inscrit sur les listes électorales de votre commune, vous allez surement vouloir changer de bureau de vote.

Malheureusement, ce n'est pas possible. Tous les Français avaient jusqu'au 2 mars pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales de leur commune, et jusqu'au 4 mars par formulaire. Depuis, sauf erreur de l'administration et majorité obtenue entre les deux tours, il n'est plus possible de s'inscrire sur n'importe quelle liste.

Si vous vous retrouvez dans la situation de ne pas habiter dans la commune où est situé votre bureau de vote, vous devrez soit vous déplacer, soit faire une procuration.