Présidentielle 2022 : Pau, Cargèse, Grasse... Ces irrégularités lors du premier tour de l'élection

Voter chez le maire, mettre un bulletin dans l'urne sans supervision ou encore laisser ouverte celle-ci durant toute la journée de dimanche... Dans certaines communes françaises, les opérations électorales n'ont pas vraiment suivi les règles fixées par la loi.

Exemple, assez insolite, dans une commune du Pas-de-Calais. À Léchelle, le maire Gabriel Trannin a pris la décision d'installer le bureau de vote du village dans son domicile. L'édile assure pourtant qu'il n'a pas voulu mettre en place une fraude. "La mairie est très vétuste. On a peu de moyens. J’ai trouvé plus intelligent de nous servir de mon bureau, qui est séparé de ma maison et qui ne sert à rien, pour faire l’élection", a-t-il expliqué à nos confrères de la Voix du Nord.

En outre, les "sages" du Conseil constitutionnel ont constaté que "les lieux ne faisaient l'objet d'aucune signalisation et étaient dépourvus d'isoloir". Résultat, 30 suffrages ont jetés à la poubelle.

Les votes de Cargèse, fief d'Yvan Colonna, annulés

Le symbole est fort. Le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler l'ensemble des 570 votes réalisé dans la commune de Cargèse, en Corse-du-Sud. D'après les Sages, les électeurs signaient la liste d'émargement avant d'introduire le bulletin dans l'urne. "Le président du bureau de vote, à qui le magistrat délégué a signalé cette irrégularité, a refusé d'y mettre fin", dénoncent-ils.

Pour rappel, Cargèse n'est autre que le fief historique du militant indépendantiste corse Yvan Colonna. L'image est d'autant plus symbolique que celui qui a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac est mort assassiné le 21 mars dernier.

Quand il n'y a plus personne dans le bureau de vote

Autres communes, autres problèmes. Dans la Somme, à Roisel, aucun membre du bureau de vote n'était présent au moment de la visite d'un magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Une irrégularité de nature "à entraîner des erreurs et à favoriser les fraudes", estiment les Sages. Plusieurs autres bureaux de vote ont été concernés par une telle problématique. Ce fut le cas notamment d'un bureau du XIIᵉ arrondissement de Paris et également de celui de la commune de Beautheil-Saints (Seine-et-Marne).



Pour cette dernière, aucun assesseur ou président n'était présent durant toute ou partie du scrutin, assure le Conseil constitutionnel. À chaque fois, l'insitutition chargée du contrôle de la régularité de l'élection met en avant un risque de fraude par des électeurs mal-intentionnés.

À Grasse, on oublie de fermer l'urne

Si vous vous êtes rendus dans un bureau de vote le 10 avril dernier, vous avez du le remarquer. L'urne où vous avez glissé votre bulletin était solidement fermée, par deux cadenas à clés.



Pour autant, deux communes ont vu leurs votes annulés pour ne pas avoir respecté cette réglementation. Dans les Deux-Sèvres, à Secondigné-sur-Belle, 311 suffrages ont été supprimés alors que l'urne n'était pas verouillée, "en fin de journée", précise-t-on.

Idem pour le bureau n° 27 de Grasse (Alpes-Maritimes), dans lequel 843 suffrages ont été exprimés. Selon un observateur assermenté, "l'urne était ouverte, de sorte qu'il était possible d'y introduire des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue". Notez que dans les deux cas, aucune fraude n'a été avérée.

Quand il manque des bulletins à Pau

Ils sont restés deux heures dans le carton, sans que personne les réclament. Dimanche 10 avril, un bureau de vote palois n'a présenté que onze tas de bulletin aux votants. Durant près de deux heures, ceux portant le nom d'Anne Hidalgo étaient resté dans le carton reçu par la mairie.



Ce n'est qu'au passage d'une déléguée locale du Conseil constitutionnel venue vérifier les opérations de vote que le problème a été soulevée. En effet, aucun électeur ne s'était manifesté. Les votes n'ont cependant pas été annulés dans ce bureau, l'incident ayant été résolu dès le passage de l'agent assermenté.