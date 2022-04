Présidentielle 2022 : comment et jusqu’à quand peut-on faire sa procuration ?

Vous venez de réaliser que le premier tour de l'élection présidentielle est ce dimanche 10 avril 2022 ? Vous venez aussi de réaliser que vous ne serez absolument pas disponible pour vous déplacer dans votre bureau de vote ? Il n'est pas trop tard pour imiter le chanteur Jacques Dutronc et faire une procuration pour qu'un proche de confiance vote à votre place.

Pour faire une procuration, rien de plus simple. Il faut vous rendre dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie (avec une pièce d'identité) et remplir le formulaire en question. On ne vous demandera pas pour qui voter, cette conversation secrète vous devrez l'avoir avec la personne qui vous remplacera le dimanche. Il est également possible de remplir en ligne, sur le site prévu à cet effet, une demande de procuration qu'il faudra ensuite faire tamponner en commissariat ou auprès des gendarmes.

Pour ce qui est du délai, vous pouvez vous y prendre jusqu'à la dernière minute ou presque. Il est possible de faire la procuration à tout moment et jusqu'au jour du vote, mais il est conseillé de la faire le plus tôt possible, à cause des délais d'acheminement. Les dernières demandes sont généralement étudiées "le samedi matin avant le scrutin" précise l'administration. Le vendredi est donc habituellement le dernier jour pour entreprendre les démarches de votre côté. Vous y prendre le plus tôt possible vous évitera aussi d'affronter les foules de retardataires et de perdre un temps précieux.