RTL vous l'a révélé ce vendredi 15 avril : Emmanuel Macron pourrait recevoir un soutien de taille pour le second tour à la présidentielle, celui de Kylian Mbappé. Si rien n'est tranché, ni même acté, la réflexion existe. Cependant, malgré ce que souhaiterait l'entourage du président-candidat, il n'est pas certain qu'il y ait un appel clair et net à voter pour lui.

Les contacts entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé sont réguliers et sur plusieurs sujets, comme l'avenir sportif, des projets ou encore des questions de société. Étant donné la stature et l'impact médiatique du joueur parisien, notamment auprès des jeunes, le signal serait fort pour le chef de l'État qui brigue un second mandat.

Un peu à la façon dont cela s'était passé pour la vaccination au printemps 2021, lorsque le champion du monde s'était fait prendre en photo au moment d'être vacciné avant de poster le cliché sur ses réseaux sociaux. En visite à Clairefontaine avant l'Euro de football, le président de la République l'avait vivement remercié.

Une manifestation plus neutre n'est pas à exclure. Par exemple sous forme d'un tweet appelant à voter au second tour, pour éviter l'abstention.