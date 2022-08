Parti socialiste : une casquette de l'université d'été reprend le slogan de Trump

La fameuse casquette "Make America great again" de Donald Trump (illustration).

Le Parti socialiste s'est donné rendez-vous du côté de Blois (Loir-et-Cher) pour son université d'été qui débute ce vendredi 26 août. Avant le début de cet événement, le parti de gauche a dévoilé, sur son compte Twitter, des photos de plusieurs accessoires et produits dérivés proposés aux militants durant le week-end. Entre le pin's, la gourde, le sac ou le stylo, la casquette a particulièrement retenu l'attention des internautes.

Sur cette casquette rouge, le slogan "Make la gauche great again" (en français : "Rendre sa grandeur à la gauche") est écrit en majuscule. La couleur, le code graphique et le slogan sont une référence à l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, ainsi qu'à son slogan de campagne en 2016. L'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a porté, à plusieurs reprises, un couvre-chef de la même couleur, mais avec l'inscription "Make America great again" ("Rendre sa grandeur à l'Amérique"). Une casquette devenue populaire chez les partisans du milliardaire, dont le domicile a récemment été perquisitionné par la police fédérale.

De nombreux internautes ont été surpris par ce choix de communication opéré par le Parti socialiste. Et n'ont pas hésité à commenter ce choix jugé mal senti sur Twitter. Les idées et les valeurs défendues par l'homme politique sont diamétralement opposées à celles du parti de gauche. Et cette casquette pourrait créer la polémique lors de cette rentrée 2022. Contacté par le HuffPost au sujet de ce couvre-chef, le Parti socialiste n'a pas encore donné de réponse officielle.

