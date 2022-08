INVITÉE RTL - "Koh Lanta" à la prison de Fresnes : une psychologue dénonce la démarche "contre-productive" des politiques

Quelques jours après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on y voit détenus et gardiens s'affronter à la prison de Fresnes, lors de l'événement caritatif Kohlantess, un Koh Lanta des cités, la pilule a toujours du mal à passer. Selon Charlotte Duda, psychologue clinicienne, "on a aussi le droit de pouvoir se détendre, de prendre du plaisir, ce n'est pas interdit même si on est en train d'assumer une peine de prison".

L'administratrice et membre fondatrice de l’association Sortir de Prison Intégrer l’Entreprise (SPILE) fondée en 2013 dont fait partie le groupe M6, ajoute que "le fait que ce soit diffusé aurait peut-être nécessité une explication préalable ou plus de précautions. C'est un peu comme si le directeur de la prison s'était fait piéger. Admettons que ce soit de la maladresse".

Aujourd'hui, il y a 72.000 détenus dans les prisons françaises, pour 60.700 places. Près de 2.000 d'entre eux dorment sur des matelas posés à même le sol faute de places. Le problème n'est pas nouveau. Charlotte Duda déplore "la manière dont certains politiques ont fait un tapage autour de cet événement, ils sont dans une démarche contre-productive", selon Charlotte Duda. "Ça met en porte-à-faux le personnel pénitentiaire", dit-elle. "Ça donne de la prison une idée complètement fausse".

