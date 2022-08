INVITÉ RTL - Super-profits : Olivier Faure appelle à un référendum d'initiative partagée

Cet hiver, les particuliers et petites entreprises en France vont être incités à modérer leur consommation d'électricité lors des pics de demande liés au froid, en échange de tarifs avantageux le reste de l'année, a annoncé le ministère de la Transition énergétique jeudi. EDF réfléchit à une réduction pour ceux qui acceptent de réduire leurs dépenses énergétiques. "C'est une idée qui là encore est une façon de gérer l'urgence et la pénurie", réagit Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste sur RTL.

"Qui vont être les gens qui vont accepter ? Ce sont les ménages les plus modestes. La réalité c'est que nous devons aller au plus vite vers la sobriété énergétique. Nous avons une nécessité absolue, c'est d'avancer très vite, de créer une véritable révolution énergétique et nous n'en prenons pas le chemin", poursuit-il en direct depuis Blois, où se tient l'université d'été du PS. Selon un sondage BVA pour Orange et RTL, 1 Français sur 5 affirme avoir pris conscience cet été des enjeux dans notre pays.

"Si vous habitez dans le monde rural est que vous avez une obligation de prendre la voiture pour aller travailler, ce n'est pas que vous ne voulez pas faire d'efforts pour la planète, c'est que vous ne pouvez pas. (...) C'est plus facile pour des gens qui habitent dans une grande métropole", dit-il.

Il faut une taxe sur les super-profits Olivier Faure

Selon le Premier secrétaire du PS, "il faut aujourd'hui une véritable révolution énergétique. (...) Il faut que ce soit celles et ceux qui profitent aujourd'hui le plus du système, qui soient amenés à payer cette révolution énergétique". "Il faut une taxe sur les super-profits", poursuit-il. "Ce que je proposerai à l'ensemble des partis de la Nupes, l'ensemble de la gauche et des écologistes, c'est de proposer à la rentrée, un référendum d'initiative partagée pour obliger le gouvernement à avoir un débat", explique Olivier Faure.

Selon lui, "une taxe sur les super-profits permettrait notamment de venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin et d'engager les grands travaux nécessaires pour aller vers une société avec de l'énergie durable et permettre de sortir de cette question de la souveraineté énergétique".

