Italie : "On fait tout pour que la droite nationaliste arrive au pouvoir", s'insurge Laurent Alexandre sur RTL

Avec la récente victoire du parti de Giorgia Meloni aux élections législatives italiennes, l'extrême droite fait une nouvelle percée en Europe. À noter que c'est la première fois, depuis 1945, qu'un parti post-fasciste est aux portes du pouvoir. Mais comment expliquer cette poussée indéniable des partis issus de l'extrême droite ?

Invités sur le plateau de RTL dans l'émission On refait le monde, Laurent Alexandre et Rokhaya Diallo ont eu un échange tendu à ce propos. Pour l'écrivain et entrepreneur français : "On fait tout pour que la droite nationaliste arrive au pouvoir, y compris en France". Il a notamment pointé du doigt "la gauche, qui a abandonné les classes populaires et les classes moyennes".

Il a aussi listé des décisions politiques qui, d'après lui, ont fait monter les scores de l'extrême droite : la politique énergétique, la politique migratoire "qui transforme en zones difficiles à vivre pour les classes populaires les banlieues" ainsi que "le discours woke prôné par exemple par Sandrine Rousseau". Selon lui, des débats comme celui du barbecue lancé par la députée d'EELV sont "une machine à augmenter le passage des voix de la gauche vers le Rassemblement national en France ou son équivalent".

La journaliste Rokhaya Diallo a répondu en s'étonnant qu'"aujourd'hui, peu importe ce qu'il se passe dans le monde, c'est de la faute de Sandrine Rousseau".

