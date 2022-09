Union des droites : "Marine Le Pen est prisonnière de son nom", pointe sur RTL Tugdual Denis

En pleine rentrée politique européenne, l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir en Italie et en Suède. Tugdual Denis, directeur adjoint du média d'extrême droite Valeurs Actuelles, tente un rapprochement entre ces deux pays et la France, "La Suède, en 20 ans, a vu sa population immigrée passée de 1 million à 2 millions sur un pays de 10 millions d'habitants. En France, les chiffres de l'immigration sont énormissimes."

"Le point commun entre la Suède et l'Italie, et c'est là où on va en venir aux problèmes de la droite radicale en France, c'est que ce sont des endroits où la droite radicale a fait un effort de présentabilité", juge Tugdual Denis. "L'Italie a fait cet effort bien avant. Gianfranco Fini, qui était un gars à la droite de la droite en Italie au début des années 2000, a fait un vrai effort de respectabilité", continue-t-il.

Alors que beaucoup d'observateurs pointent du doigt la dédiabolisation du Rassemblement Nation (ex-Front National) et de ses thèmes, Tugdual Denis juge que le parti de Marine Le Pen ne fait pas cet "effort de présentabilité". "Je crois que Marine Le Pen est prisonnière de son nom de famille. Je crois que Marine Le Pen, qu'elle le veuille ou non, est l'héritière de ce parti bruyant, un peu malpoli sur la scène politique nationale et qui fait qu'elle n'arrive pas à faire des alliances", finit-il par lâcher.

