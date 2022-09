"Mélenchon se situe du côté de ceux qui favorisent les violences sexuelles", lâche Alice Coffin sur RTL

"Ça me révulse ce qu'il se passe". La polémique autour des violences commises par Adrien Quatennens envers sa femme continue d'enfler. "Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection", avait posté Jean-Luc Mélenchon après la publication d'un communiqué de presse d'Adrien Quatennens. La conseillère municipale écologiste de la ville de Paris estime que la leader LFI, mais aussi le reste de la classe politique, "ne comprend rien aux enjeux féministes".

"Il se situe du côté de ceux qui favorisent les violences sexistes et sexuelles dans ce pays", lâche-t-elle par la suite. "C'est absolument catastrophique, ce n'est pas nouveau du tout. Ces enjeux de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un angle mort complet pour la classe politique dans son ensemble".



"C'est plus grave pour la gauche", poursuit Alice Coffin. "Ce sont des partis qui prétendent défendre le féminisme, qui l'inscrivent dans leur programme et qui dans leurs déclarations, dans leurs actions, contribuent pleinement à la perpétuation de ces violences".

