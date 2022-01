Au coude à coude dans les sondages, Valérie Pécresse a tenu à marteler sa différence avec l'extrême droite sur le plateau de "On est en direct" ce dimanche.

La candidate LR a rappelé que "la droite est le seul antidote face aux extrêmes, une droite de conviction avec des valeurs. C'est ça qui fait barrage aux extrêmes". Un tacle en direction d'Emmanuel Macron, qui n'a cesse depuis des années de se déclarer comme le seul barrage face à l'extrême droite.

Interrogé sur la différence entre Éric Zemmour et Éric Ciotti, arrivé deuxième à la primaire de la droite et partisan d'une droite dure, Valérie Pécresse a résumé ça en une idée : "la volonté d'Éric Zemmour de fusionner avec le Front National (= le Rassemblement national). Donc, il est de fait complice de l'extrême droite, puisqu'il veut s'allier avec elle".

La Présidente de la région Ile-de-France revendique faire partie d'une droite, "comme Éric Ciotti, "qui a toujours mis une digue avec l'extrême droite", avant de revendiquer l'héritage du Général de Gaulle et Jacques Chirac. Questionnée sur un possible soutien ralliement d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse est catégorique : c'est "non". "La droite s'est construite contre l'extrême droite. Cette droite gaulliste considère qu'elle a des solutions qui sont bonnes pour le pays, mais sans le fracturer, sans provoquer le chaos.