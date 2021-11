"On est en direct" : "les grands partis", responsables de la hausse de l'extrême-droite, juge Hollande

L'ancien président socialiste François Hollande est revenu sur la hausse de l'extrême-droite qui inquiète dans les rangs de tous les bords politiques à l'approche des élections présidentielles. Sur le plateau de l'émission "On est en direct", présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé sur France 2, il a dénoncé la responsabilité des "grands partis" qui souffrent d'un "défaut d'incarnation", selon lui.

D'après un dernier sondage Opinion 2022- Elabe pour BFM TV et l'Express réalisé avec SFR et publié mercredi 27 octobre, le locataire de l'Élysée recueillerait entre 23 et 26% des voix et affronterait au second tour la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen (19%). Le polémiste Éric Zemmour réunirait entre 15 à 16% des intentions de vote. Des chiffres en légère augmentation d'après les données (1 à 2%).

François Hollande juge que cette hausse du populisme trouve ses origines dans la perte de force "des deux grands partis qui structuraient la vie politique" française et "une absence d'offre" : "La faute à la droite et à la gauche qui ne jouent plus leur rôle", et "je suis aussi responsable pour une part", a reconnu l'homme politique.

L'ancien dirigeant a par ailleurs pointé du doigt les réseaux sociaux et certaines chaînes d'information qui alimentent le "repli identitaire" présenté "comme la seule perspective", a-t-il jugé.