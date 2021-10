Éric Zemmour n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle de 2022 mais les polémiques à son propos se multiplient déjà. Quelques jours après qu'il a proposé "d'enlever le pouvoir" aux "contre-pouvoirs", l'ancien chroniqueur a pointé une arme, pas chargée, sur des journalistes lors d'un salon de défense.

S'en est suivi un échange virulent avec Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur. Dans un tweet, elle a dénoncé un acte "horrifiant". "Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée", tranche-t-elle.

Interrogé peu après, Éric Zemmour a répondu à la ministre avec véhémence : "Je n'ai menacé personne. Marlène Schiappa est une imbécile, elle est grotesque et ridicule". Sans tarder, l'intéressée a une nouvelle fois réagi, rappelant les nombreuses attaques du possible candidat à l'encontre de journalistes depuis plusieurs semaines. "À quel moment on s’inquiète ?", s'interroge-t-elle.