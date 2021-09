"On est en direct" : "la gauche est sortie du récit national", estime Arnaud Montebourg

"J'ai un projet assez inclassable, qui reprend des problèmes qui n'ont été repris ni par la droite, ni par la gauche pendant 15 ans", a-t-il notamment expliqué. Invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé dans l'émission On est en direct du samedi 19 septembre, Arnaud Montebourg a présenté une partie de son programme présidentiel.

Une augmentation du SMIC de 10%, la réquisition de maisons abandonnées pour donner accès à la propriété à ceux qui ne sont pas en mesure de le faire ou encore le rétablissement du service national civil et militaire. Toutes ces mesures font partie de la "Remontada" prônée par l'ancien ministre de l'Économie et du Redressement productif, selon qui "la gauche s'est désintéressée et est sortie du récit national".

Face au choix que devront faire les Français en avril 2022 et à la multitude de candidats à cette élection, Arnaud Montebourg estime que "c'est aux électeurs de faire le ménage, de dire ce qu'ils veulent" pour leur pays. "Mon camp, c'est la France", a-t-il également lancé, assurant que pour rétablir une France actuellement "à terre", il faudra faire preuve d'un "travail d'équipe".