La cote de popularité d'Emmanuel Macron progresse fortement

Crédit : Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les Français reprennent confiance en Emmanuel Macron. 46% (+6 points) des Français déclarent avoir une bonne opinion du chef de l'État, selon un récent sondage BVA - Orange pour RTL. C'est une progression significative puisque le chef de l'État tournait autour des 40% ces derniers mois.

Emmanuel Macron progresse ainsi dans toutes les catégories de populations, y compris chez celles traditionnellement défavorables comme les employés et les ouvriers (40%, +7 points), malgré un écart qui reste important entre ces catégories et les catégories sociales aisées, nettement plus favorables au Président (52%).

Cette évolution de la popularité du chef de l'État peut être le reflet d'une forme de recentrage de certaines populations plus modérées face à la montée d’une offre politique polarisée aux extrêmes.

Á l'approche de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron bénéficie d’une cote de popularité nettement plus élevée que celle de ses prédécesseurs à 7 mois du scrutin, que ce soit Nicolas Sarkozy (32% d’opinions positives en septembre 2011) ou François Hollande (18% en septembre 2016).

Emmanuel Macron progresse Crédit : Sondage BVA - Orange » pour RTL

Emmanuel Macron progresse Crédit : Sondage BVA - Orange » pour RTL