L'Allemagne est-elle mieux placée que la France sur le plan écologique ?

La centrale nucléaire de Cattenom, dans l'est de la France, le 17 octobre 2017.

L'Allemagne est au cœur de l'actualité ce week-end avec le départ d'Angela Merkel. Ce pays, dont on prend souvent l'exemple, est-il vraiment une "Nation verte" ? Pas forcément : les émissions allemandes par personne sont supérieures aux émissions françaises par personne.

Si on décompose un peu, en termes d'alimentation, la France et l'Allemagne sont quasiment voisins, sachant que les émissions de gaz à effet de serre dans l'alimentation dépendent beaucoup de ce qu'on mange en viande. Dans ce domaine, les régimes alimentaires des Français et des Allemands ne sont pas très éloignés.

Sur la question des logements, on est assez voisins également. La France a beaucoup décrié le chauffage électrique, mais celui-ci ne concerne pas la majorité des logements dans notre pays, qui sont chauffés majoritairement au gaz et au fioul. Les émissions en Allemagne dans ce domaine sont à peu près similaires.

Du côté de la fabrication industrielle, l'Allemagne a le passif de l'avantage qu'on lui donne souvent : une industrie forte. Par conséquent, les émissions liées à l'industrie y sont élevées. Côté transport, l'amour des Allemands pour les grosses voitures les place plus mal que les Français. Enfin, l'Allemagne est très mal placée en ce qui concerne l'électricité. La France a décarboné en développant les centrales nucléaires, alors que l'Allemagne a misé sur le charbon.

En comparant, l'Allemagne n'est donc pas un modèle à suivre pour la France sur le chemin de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.