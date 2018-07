Olivier Dussopt défend le budget contre lequel il a voté une semaine plus tôt

publié le 28/11/2017 à 15:30

Entré au gouvernement le 24 novembre, Olivier Dussopt n'échappe pas au procès d'opportunisme. Le nouveau secrétaire d'État à la Fonction publique, exclu immédiatement du Parti socialiste après sa nomination, a pour la première fois pris la parole au Sénat pour défendre le projet de loi de finances, celui-là même qu'il avait rejeté à l'Assemblée nationale le 22 novembre, rappelle Public Sénat.



Se sachant attendu au tournant, Olivier Dussopt a pris les devants, en préambule de son intervention sur les dotations globales de fonctionnement, avec des propos invitant à l'apaisement. "Je sais, par l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale, que les compromis sont souvent possibles. J'espère que ma présence parmi vous aujourd'hui nous permettra aux uns et aux autres de nous retrouver sur les sujets essentiels. Je mettrai tout en oeuvre pour être à la hauteur des responsabilités qui m'ont été confiées."

Ces anciens camarades du parti à la rose, Marie-Pierre de la Gontrie et David Assouline en tête, n'ont, pour autant, pas oublié la volte-face du secrétaire d'État. "Ça n'est pas banal, je pense même quasi unique, que l'on puisse voter contre un budget à l'Assemblée et venir au nom du gouvernement six jours après seulement, dire qu'on est pour et surtout le défendre", a critiqué le sénateur de Paris. Je le dis uniquement parce que si on le banalise et qu'on ne le commente pas comme je le fais là, on diffuse quelque chose qui est déjà ressenti par les citoyens, qu'il n'y a pas beaucoup de convictions et de cohérence dans l'engagement des hommes politiques (...) C'est une question globale pour la démocratie et je tenais à le dire."

